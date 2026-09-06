Asya-Pasifik Medya Forumu Shenzhen'de Başladı
Asya-Pasifik Medya Forumu, 'Asya-Pasifik Topluluğu İçin Ortak Refaha Giden Yolun İnşası: Medya Uzlaşısı ve Eylemi' temasıyla Çin'in Shenzhen kentinde başladı. Etkinliğe 40'tan fazla ülke ve bölgeden 400'ü aşkın temsilcinin yanı sıra Birleşmiş Milletler kuruluşları ve uluslararası örgütlerden temsilciler katıldı.
SHENZHEN, 6 Eylül (Xinhua) -- Asya-Pasifik Medya Forumu, "Asya-Pasifik Topluluğu İçin Ortak Refaha Giden Yolun İnşası: Medya Uzlaşısı ve Eylemi" temasıyla cumartesi günü Çin'in Shenzhen kentinde başladı.
Etkinliğe, 40'tan fazla ülke ve bölgeden 400'ü aşkın temsilcinin yanı sıra Birleşmiş Milletler kuruluşları ve uluslararası örgütlerden temsilciler katıldı.
Kaynak: Xinhua