Alberto Manguel İstanbul'da Okurlarıyla Buluşuyor

Alberto Manguel İstanbul'da Okurlarıyla Buluşuyor
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Ünlü yazar ve çevirmen Alberto Manguel, 13 Haziran'da Yapı Kredi Yayınları Beyoğlu Kitabevi'nde kitap imzalayacak. Ardından, 14 Haziran'da İstanbul Modern'deki sergi kapsamında sanatçı Ali Kazma ile söyleşi gerçekleştirecek.

Birçok eseri Yapı Kredi Yayınları'ndan yayımlanan ünlü yazar ve çevirmen Alberto Manguel, İstanbul'da okurlarıyla bir araya gelecek.

Manguel, önce 13 Haziran'da Yapı Kredi Yayınları Beyoğlu Kitabevi'nde kitaplarını imzalayacak.

Usta yazar, 14 Haziran'da İstanbul Modern'de sanatçı Ali Kazma'yla söyleşi yapacak. Söyleşi, Kazma'nın Manguel'in kütüphanesinin Fransa'dan Portekiz'e taşınma sürecini ele alan "Alberto Lizbon'da" başlıklı üretimlerini içeren "Aklın Manzaraları" başlıklı sergisi kapsamında gerçekleştirilecek.

Programda Kazma'nın çalışmalarıyla sanatçının "gerçeklik ile hayal gücü arasında bir dönüşüm portalı" olarak tanımladığı Manguel'in düşünsel dünyası üzerine konuşulacak.

Moderatörlüğünü serginin küratörlerinden Demet Yıldız Dinçer'in üstleneceği söyleşi, "Aklın Manzaraları" sergisinin ilk kamusal etkinliği olacak.

Kaynak: AA / Ümit Aksoy - Güncel
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