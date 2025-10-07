Alberta'da 51 Bin Öğretmenin Grevi 730 Bin Öğrenciyi Etkiledi

Kanada'nın Alberta eyaletinde 51 bin öğretmenin başlattığı grev nedeniyle 730 bin öğrenci etkilendi.

CBC News'ün haberine göre, Alberta Öğretmenler Birliği'nin (ATA) 51 bin üyesi dün uzun süredir devam eden sözleşme anlaşmazlığı nedeniyle grev kararı aldı.

Eyalet tarihindeki en büyük grev olduğu belirtilen öğretmenlerin iş bırakması nedeniyle 730 bin öğrenci derslerden uzak kaldı.

ATA'dan yapılan açıklamada birliğin Başkanı Jason Schilling'in, "Aşırı kalabalık sınıflar, artan iş yükü ve profesyonelleri dinlemeden yapılan hükümet politikalarıyla uğraştık." sözlerine yer verildi.

Schilling, "Bu döngüyü kırmak ve gelecek nesil öğrenciler ve öğretmenler için kalıcı bir değişim talep etmek için grevdeyiz." ifadelerini kullandı.

Alberta Eyaleti Eğitim Bakanı Demetrios Nicolaides de grev kararından hayal kırıklığına uğradığını ancak çocuklar ve eğitimlerine odaklanmaya devam edeceklerini kaydetti.

Nicolaides, ek destekler yoluyla çocuk bakımına ihtiyaç duyan ailelere yardımcı olup öğrencilere öğrenme fırsatlarına erişim sağlayacaklarını da sözlerine ekledi.