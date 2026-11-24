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Manisa'nın Alaşehir ve Akhisar ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programları düzenlendi.

Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde, Alaşehir Selahattin Zuhal Barutçuoğlu Anadolu Lisesi koordinasyonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, öğretmenlik mesleğinin insanlık tarihinin en önemli ve kutsal mesleklerinden biri olduğunu, öğretmenlerin toplumun gelişmesinde önemli sorumluluk üstlendiğini ifade etti.

Programda okullar arasında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğretmenler ile öğrencilere ödülleri verildi.

Emekli olan 11 öğretmene hizmet şeref belgelerinin takdim edildiği törende, mesleğe yeni başlayan 4 öğretmen yemin etti.

Programa Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Yücel Daş, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da katıldı.

Akhisar

Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mükremin Karasu, Milli Egemenlik Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kutlama programı Belediye Park İçi Kültür Salonu'nda devam etti.

Çağlak Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programda Akhisar Kaymakamı Mustafa Can ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mükremin Karasu konuşma yaptı.

Emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri, yarışmalarda dereceye giren öğretmen ve öğrencilere ise ödülleri verildi.

Program öğrencilerin hazırladığı oratoryo gösterisiyle tamamlandı.

Kaynak: AA