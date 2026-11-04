Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter muhtarların taleplerini dinledi

Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter muhtarların taleplerini dinlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter, muhtarlarla bir araya gelerek sorun ve istekleri dinledi.
Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter, muhtarlarla bir araya gelerek sorun ve istekleri dinledi.
Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde düzenlenen toplantıda ilçenin asayiş durumu değerlendirildi, eğitim, sağlık, tarım ve altyapı alanlarında yürütülen çalışmalar ele alındı.
Muhtarlar söz alarak mahallelerine ilişkin durumu, taleplerini anlattı.
Kaymakam Öter, sorunların çözümünde kurumlarla muhtarlar arasındaki işbirliğinin önemine değinerek, "Bu tür toplantıları 3-4 ayda bir tekrarlayacağız." dedi.
Toplantıya Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ile kurum amirleri de katıldı.
Kaynak: AA