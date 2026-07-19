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Alaşehir'de motosikletinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Alaşehir'de motosikletinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde motosikletinde 1803 uyuşturucu hap ele geçirilen A.A. tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları A.A'nın (36) kullandığı motosikleti Yeni Mahalle'de durdurdu.

Motosiklet ve şüphelinin üst aramasında 1803 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Özden Doğan
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