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Manisa'da hafif ticari araç traktöre çarptı; 4 yaralı

Manisa'da hafif ticari araç traktöre çarptı; 4 yaralı
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde aynı yöne giden traktöre arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı. Traktör sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde aynı yöne giden traktöre çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Denizli-İzmir kara yolunun Yeniköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. M.Ö.'nün (38) kullandığı 34 PLJ 199 plakalı hafif ticari araç, aynı yöne giden H.H. (63) yönetimindeki 25 AHE 478 plakalı traktöre arkadan çarptı. Traktör şarampole devrilirken, hasar gören hafif ticari aracın sürücüsü M.Ö. ile yanındaki 3 kişi yaralandı. Traktör sürücüsü H.H. ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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