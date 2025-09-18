Haberler

Alaşehir'de Sentetik Ecza Operasyonu: 4 Bin 191 Parça Ele Geçirildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen operasyonla 4 bin 191 sentetik ecza ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı. Narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen baskında, şüpheli S.D. gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 bin 191 sentetik ecza ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, Barış Mahallesi'ndeki bir adrese baskın gerçekleştirdi.

S.D'nin (49) adresinde yapılan aramada 4 bin 191 sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel
