Alaşehir'de Sentetik Ecza Operasyonu: 4 Bin 191 Parça Ele Geçirildi
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen operasyonla 4 bin 191 sentetik ecza ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı. Narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen baskında, şüpheli S.D. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, Barış Mahallesi'ndeki bir adrese baskın gerçekleştirdi.
S.D'nin (49) adresinde yapılan aramada 4 bin 191 sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
