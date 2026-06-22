Haberler

Kızını öldüren baba tutuklandı

Kızını öldüren baba tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde boşandıktan sonra ailesinin yanına dönen 23 yaşındaki Birsen Yıldırım, babası Ü.Y. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan baba tutuklandı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde boşandıktan sonra ailesinin yanına dönen Birsen Yıldırım'ı (23) bıçaklayarak öldüren babası Ü.Y. (56), tutuklandı.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Caber Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce boşanıp, ailesinin yanına dönen Birsen Yıldırım ile babası arasında tartışma çıktı. Ü.Y., kızı Birsen Yıldırım'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Yıldırım'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, olayın ardından Ü.Y.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Ü.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti

Trump'ın dediği oldu! İngiltere Başbakanı istifa etti
12. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 30 maddeden oluşuyor

Milyonları ilgilendiren düzenleme Meclis'te! Sil baştan değişiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kulisler yangın yeri! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin adı

Kulisler yangın yeri! İşte Özel'in kuracağı yeni partinin adı
Muslera Dünya Kupası'nda kötü anlamda tarihe geçti

Adını tarihe yazdırdı! Ama çok kötü anlamda
Taşacak Bu Deniz'de yaprak dökümü! Gezep'ten sonra bir isim daha veda etti

Yaprak dökümü! Gezep'ten sonra bir isim daha veda etti
Yanlışlıkla tiner içen 3 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Su diye kafasına dikti! 3 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesi veriyor
Göğüs dekoltesi sosyal medyayı karıştırdı: Eski Belediye başkanından yanıt

Göğüs dekoltesi sosyal medyayı karıştırdı: Belediye başkanından yanıt
Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor

Bu görüntüye tepki yağıyor

Irmak öğretmeni ölüme sürükleyen müdüre komik ceza

Irmak öğretmeni ölüme sürükleyen müdüre komik ceza