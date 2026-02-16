Haberler

Alaşehir'de badem ağaçları şubatta çiçek açtı

Alaşehir'de badem ağaçları şubatta çiçek açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle Alaşehir'de badem ağaçları, normal çiçeklenme dönemini beklemeden çiçek açtı. Ziraat mühendisleri, bu durumu erken bahar görüntüleri olarak değerlendirirken, don riski konusunda çiftçiler endişeli.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle bazı badem ağaçları şubat ayında çiçek açtı.

İlçede gündüz saatlerinde hava sıcaklıklarının 12-13 dereceye kadar ulaşması üzerine badem ağaçları, normal çiçeklenme dönemi olan mart sonu ve nisan ayını beklemeden çiçeklendi.

Yağışlara karşın mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar, bölgede erken bahar görüntülerini beraberinde getirdi.

Ziraat Mühendisi Fatma Özkan, AA muhabirine, bu yıl bölgede yağış miktarının artığını belirterek, yıllardır akmayan derelerin yeniden akmaya başladığını ve barajlardaki doluluk oranlarının yükseldiğini söyledi.

Badem, erik, şeftali ve kayısı ağaçlarının erken çiçek açtığını dile getiren Özkan, "Henüz kış bitmedi. Beklenen soğuk hava nedeniyle don endişesi var. Çiftçilerimiz yağışlardan memnun ancak olası bir don olayının verimi düşürmesinden kaygı duyuyor." ifadelerini kullandı.

Çiftçi Bekir Şahal da erken çiçeklenmenin risk taşıdığını, ilerleyen günlerde etkili olabilecek don nedeniyle açan çiçeklerin zarar görebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu

İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati
Trump ile Netanyahu'nun gizli savaş planı sızdı: İran'ı ABD değil İsrail vuracak

Trump ile Netanyahu'nun savaş planı sızdı! İran'ı vuran ABD olmayacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi

20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İran müzakereleri için zor olacak uyarısı

"İran'da şehit olmayı terfi sayan insanlarla..."
Fenerbahçe anlaşmaya vardığı Adem Yeşilyurt'un ilk taksitini ödüyor

Haziran'daki ilk transferinin taksitini şimdiden ödüyor
Feti Yıldız'dan 'Umut hakkı' açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak

Öcalan'a umut hakkıyla ilgili MHP'den çok kritik mesaj
20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi

20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı
Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde

Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde
Osimhen'i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası

Galatasaray taraftarını çıldırtan Osimhen manşeti