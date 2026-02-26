Alaşehir'de ilçe sakinlerine 8 ton hamsi dağıtıldı

Alaşehir Belediyesi Cumhuriyet ve Demokrasi meydanlarında kurulan stantlarda ilçe sakinlerine 8 ton hamsi dağıttı.

Balık dağıtımına katılan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, önceki gün Karadeniz'de tutulan 8 ton hamsiyi ilçe sakinlerine ulaştırdıklarını belirterek, yardımlaşma ve dayanışmayı büyütmek istediklerini söyledi.

Öküzcüoğlu, bu sayede Alaşehir'in her hanesinden balık kokusu yükseleceğini ifade etti.

Etkinliğe katılan vatandaşlar da Karadeniz hamsisini ilçeye getirdiği için belediyeye teşekkür etti.