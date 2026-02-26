Haberler

Alaşehir'de ilçe sakinlerine 8 ton hamsi dağıtıldı

Alaşehir'de ilçe sakinlerine 8 ton hamsi dağıtıldı
Güncelleme:
Alaşehir Belediyesi, Cumhuriyet ve Demokrasi meydanlarında kurulan stantlarda 8 ton hamsi dağıtımında bulundu. Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, bu etkinlikle yardımlaşma ve dayanışma duygularını pekiştirdiklerini söyledi.

Alaşehir Belediyesi Cumhuriyet ve Demokrasi meydanlarında kurulan stantlarda ilçe sakinlerine 8 ton hamsi dağıttı.

Balık dağıtımına katılan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, önceki gün Karadeniz'de tutulan 8 ton hamsiyi ilçe sakinlerine ulaştırdıklarını belirterek, yardımlaşma ve dayanışmayı büyütmek istediklerini söyledi.

Öküzcüoğlu, bu sayede Alaşehir'in her hanesinden balık kokusu yükseleceğini ifade etti.

Etkinliğe katılan vatandaşlar da Karadeniz hamsisini ilçeye getirdiği için belediyeye teşekkür etti.

Kaynak: AA / Özden Doğan
