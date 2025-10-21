Haberler

Alaplı Kaymakamı Köksal, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Alaplı Kaymakamı Köksal, Muhtarlarla Bir Araya Geldi
Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, muhtarların devletle halk arasındaki önemli köprü olduğunu belirtti. Muhtarlarla birlikte halkın sorunlarına çözüm bulma adına çaba gösterileceğini vurguladı. Ayrıca İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, emekli polislerle bir araya gelerek onların sorunlarını dinledi.

Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Köksal, programda yaptığı konuşmada, muhtarların halkla devlet arasında doğrudan kurulan köprü olduğunu söyledi.

Muhtarların görev yaptığı yerlerde hem bir vatandaş hem de devlet görevlisi olduğunu belirten Köksal, "Muhtarlarımızın görevi köy ve mahallelerindeki sorunu ilgili makamlara taşıyıp sorunları çözmektir. Hepimiz değerliyiz, hepimiz çok kıymetliyiz ama makamımız mevkimiz, konumumuz ne olursa olsun Alaplı halkı hepimizin üzerinde. Bizim varlık sebebimiz olan halkımıza tüm gücümüzle hizmeti ulaştırmak için çaba ve gayret sarf etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Alaplı Muhtarlar Derneği Başkanı Mithat Mandacı da Kaymakam Köksal'ın muhtarlara büyük destek verdiğini, işlerini kolaylaştırdığını ve kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını anlattı.

İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen emekli polislerle bir araya geldi

İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Polis Emeklileri Derneğini ziyaret ederek emekli polislerle buluştu.

Emekli polislerin sorunları ve taleplerinin dinlenildiği ziyarette, mesleki konular ile çözüm önerileri değerlendirildi.

Dernek Başkanı Hayrettin Gezer, Müdür Ergen'e nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, emekli polislerin her zaman devletin ve teşkilatın yanında olduğunu belirtti.

Ziyaretin sonunda Gezer, Ergen'e üzerinde Türk bayrağı ve derneğin arması bulunan Kur'an-ı Kerim takdim etti.

Kaynak: AA / Tuncay Tokay - Güncel
