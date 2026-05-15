Zonguldak'ta elektrik direğine çarpan tarım aracında 6 kişi yaralandı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 'pat pat' olarak bilinen tarım aracının elektrik direğine çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Güzelyalı köyü mevkisindeki tarladan Alaplı-Akçakoca kara yoluna giden M.K'nin kullandığı tarım aracı, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü ile araçtaki 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.