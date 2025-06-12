Alaplı'da Mahsur Kalan Karga Yavrusu Kurtarıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir evin banyosunda mahsur kalan karga yavrusu itfaiye ekiplerince doğal ortamına bırakıldı.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla şehir dışında olan Huzurkent Mahallesi'ndeki evin sahipleri, eve döndüklerinde banyoda karga olduğunu fark etti.

İhbar üzerine eve gelen itfaiye erleri, havalandırma bacasından giren kargayı güvenli şekilde alarak doğaya saldı.

İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, gazetecilere, yaz aylarında hayvan kurtarma ihbarlarının arttığını aktararak, her olayda olduğu gibi hayvan kurtarma vakalarına da aynı duyarlılıkla yaklaştıklarını belirtti.

Öte yandan yavrunun anne kargayla buluşma anı ekiplerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.