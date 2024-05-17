Alaplı Belediye Başkanı Almanya'nın Gelsenkirchen Horst kentini ağırladı
Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Almanya'nın Gelsenkirchen Horst kentinin Belediye Başkanı Joachim Gill'i ve beraberindeki heyeti ağırladı. Heyetin ziyaretinden onur duyduklarını belirten Tekin, kardeş şehri ziyaret etmek istediklerini vurguladı.
Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, "kardeş şehir" olan Almanya'nın Gelsenkirchen Horst kentinin Belediye Başkanı Joachim Gill'i ve beraberindeki heyeti ağırladı.
Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda konuşan Kaymakam Selçuk Köksal, heyeti ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek, Almanya'daki gurbetçi vatandaşlara selamlarını iletti.
Belediye Başkanı Nuri Tekin de kardeş şehiri en kısa sürede ziyaret etmek istediklerini vurgulayarak, Gill ve beraberindeki heyete teşekkür etti.
Daha sonra kentleri simgeleyen hediyeler takdim edildi.
Programa, Gumeli Belediye Başkanı Aytaç Tosun, siyasi partilerin ilçe başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.