Alaplı-Akçakoca arasında dev hortum vatandaşları korkuttu Zonguldak'ın Alaplı-Akçakoca arasında deniz ortasında çıkan hortum paniğe neden oldu. Zonguldak'ın Alaplı-Akçakoca arasında deniz ortasında çıkan hortum paniğe neden oldu. Alaplı Akçakoca arasında denizde ortaya çıkan hortum paniği sebep oldu. Zaman zaman rüzgarın etkili olduğu denizde, dev hortum yaklaşık 15 dakika sürdü. Denizde oluşan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Hortumun etkisini kaybetmesiyle olumsuz bir durum yaşanmadı. (Ertuğrul Yüksel/İHA) İhlas Haber Ajansı / Güncel Zonguldak Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Alaplı-Akçakoca arasında dev hortum vatandaşları korkuttu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.