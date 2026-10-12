Alanya İncekum açıklarında oluşan hortum zarar vermeden etkisini kaybetti

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Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde hortum meydana geldi.

İlçede yer yer etkili olan yağış sonrası İncekum Mahallesi açıklarında hortum oluştu.

Herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede kaybeden hortum, kentin farklı noktalarından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA