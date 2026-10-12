Alanya İncekum açıklarında oluşan hortum zarar vermeden etkisini kaybetti

Alanya İncekum açıklarında oluşan hortum zarar vermeden etkisini kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alanya'da yağışın ardından denizde hortum oluştu. İncekum Mahallesi açıklarında meydana gelen hortum zarar vermeden kısa sürede etkisini kaybetti ve cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde hortum meydana geldi.
İlçede yer yer etkili olan yağış sonrası İncekum Mahallesi açıklarında hortum oluştu.
Herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede kaybeden hortum, kentin farklı noktalarından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA