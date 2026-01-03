Haberler

Alanya'da palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, fabrikada maddi hasara neden oldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Toslak Mahallesi'nde bulunan palet fabrikasının üretim bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın nedeniyle fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
