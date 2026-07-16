Otomobilin çarptığı Ece hayatını kaybetti

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Ece Molla (16), hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Türkler Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. H.D. (34) adlı kadının kullandığı 07 NAD 64 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ece Molla'ya çarptı. Mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ece Molla'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından sürücü H.D. jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı