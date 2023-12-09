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Alanya'da Yerleşik Yabancılar Yeni Yıl Pazarı Kurdu

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Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi tarafından düzenlenen etkinlikte, farklı ülkelerden derneklerin sergilediği ürünlerin satışı yapıldı ve gösteriler düzenlendi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan yerleşik yabancılar, 13. Uluslararası Alanya Yeni Yıl Pazarı'nı kurdu.

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisince, belediye binasının yanında gerçekleştirilen etkinlikte, ilçede faaliyet gösteren farklı ülkelerden dernekler, kültürlerine özgü kıyafet, içecek, yiyecek, el işi ürünler ve hediyelik eşyaları sergileyip satışa sundu.

Pazarda müzik dinletisi ve gösteriler yapıldı. Yerli ve yabancılar, ışıklandırılan 14 metrelik Noel ağacının önünde fotoğraf çektirdi.

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yabancı derneklerin kurduğu stantlardan elde edilen gelirin engellilere bağışlanacağını söyledi.

Pazarın ilgi gördüğünü belirten Karaoğlu, "Dünyada herkes savaş halinde ancak Alanya'da 127 farklı milletten insanlar güven içerisinde yaşıyor. Bu Alanya modeli dünyaya örnek bir model." dedi.

Alanya Kazakistan Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Aygül Davutbayeva ise fuarda farklı kültürlerden insanların birlikte güzel zaman geçirdiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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