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Otomobilin çarptığı turist hastanede öldü

Otomobilin çarptığı turist hastanede öldü
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Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Çekya uyruklu 74 yaşındaki Petr Qualizza'ya otomobil çarptı. Ağır yaralanan turist hastanede hayatını kaybederken, sürücü jandarma tarafından gözaltına alındı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesine yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Çekya uyruklu Petr Qualizza (74) hastanede yaşamını yitirdi. Sürücü jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında İncekum Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. D.A. idaresindeki 33 BUU 58 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Çekya uyruklu Petr Qualizza'ya çarptı. Yola savrulan Petr Qualizza ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Petr Qualizza kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü D.A., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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