Alanya'da Yangın: İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Alanya'da Yangın: İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti
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Antalya'nın Alanya ilçesinde Emişbeleni Mahallesi'nde çıkan otluk ve çalılık alandaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, zarar gören alan yaklaşık bir dönüm olarak kaydedildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, otluk ve çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Emişbeleni Mahallesi'ndeki otluk ve çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yerleşim bölgesine yakın mesafede ilerleyen yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında yaklaşık bir dönüm alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
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