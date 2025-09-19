Alanya'da Yangın: 50'ye Yakın Villa Tahliye Edildi

'50'YE YAKIN VİLLAYI TAHLİYE ETTİK'

Antalya'nın Alanya ilçesinde Aliefendi Mahallesi'nde çıkıp, İspatlı, Kocaoğlanlı, İshaklı ve Kargıcak mahallelerine de sıçrayan yangın, yerleşim yerlerinin bulunduğu noktaya kadar dayandı. Yerleşim yerlerinin tahliyesi için çalışma başlatıldı. Kargıcak Mahallesi Muhtarı Muammer Asiltürk, "Yangın büyüyor, yerleşim alanlarını risk altına aldı. Bu nedenle Kargıcak'ta 50'ye yakın villayı tahliye ettik. Bir an önce sönmesini umut ediyoruz" dedi.

Diğer yandan yangına müdahale eden söndürme helikopterleri, yakın noktadaki denizden su alarak alevlere döktü. Bu sırada sahilde bulunan tatilciler, yangın söndürme helikopterlerini izledi.