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Alanya'da Türk Bayrağına Hakaret Olayı

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Alanya'da bir lokantanın tabelasına asılı Türk bayrağının alt tarafını kesen şüpheli, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli tutuklandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir lokantanın tabelasına asılı Türk bayrağının alt tarafını bıçakla kesen S.Ö., yakalanıp, tutuklandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Ocak'ta saat 21.50'de Şekerhane Mahallesi Eczacılar Sokak'ta meydana geldi. Sabah lokantaya gelen personel, tabelada asılı olan Türk bayrağının alt tarafının kesildiğini fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen lokanta çalışanları, iş yerinin önünde elinde bıçakla yürüyen şüpheliyi gördü. İhbarla gelip kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin S.Ö. olduğunu belirledi. Polisin S.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.

İfadesinde olay öncesi alkol aldığını, beraberinde sakinleştirici ilaç kullandığı için bilincinin yerinde olmadığını öne süren S.Ö., öncesinde tartıştığı kişiyle olası kavga anında eline sarmak için bayraktan bir parça kestiğini söyledi. Şüpheli ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe 'bayrağa hakaret' suçundan tutuklandı.

Kamera kayıtlarında S.Ö.'nün elinde bıçakla iş yerinin önünden geçip, hızla döndüğü anlar yer aldı. Lokanta çalışanları olayın ardından iş yerine asılı bayrağı yeniledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Alanya Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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