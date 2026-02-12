Haberler

Alanya'da evinde 281 tarihi eser ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir evde yapılan baskında toplam 281 parça tarihi eser bulundu. Şüpheli A.İ. gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir evde aralarında sikke, kolye ucu, yüzük ve küpelerin de bulunduğu 281 parça tarihi eser ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Avsallar Mahallesi'nde A.İ'ye ait evde tarihi eserler olduğu bilgisini alan Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Alanya ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Evde yapılan aramada 207 sikke, 7 gök taşı, 5 kolye ucu, 3 yüzük, 9 küpe, gözyaşı şişesi ve 49 muhtelif obje ele geçirildi.

Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel
Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ordu'da büyük paniğe neden olmuştu! Sahile vuran İHA ile ilgili ilk açıklama

Kenti paniğe sürükleyen İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu belli oldu
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...

Messi'yle yatak odasındaki fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu
Dövmeli kadından yeni açıklama: Bir zalime aşık oldum bu hale geldim

Bu hale nasıl geldiğini gözleri dolarak anlattı
En çok değiştirilen soyisimler: Birinci sırada üç harfli kelime var

En çok değiştirilen soyisimler: Birinci sırada üç harfli kelime var
Ordu'da büyük paniğe neden olmuştu! Sahile vuran İHA ile ilgili ilk açıklama

Kenti paniğe sürükleyen İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu belli oldu
İstanbul'da ulaşıma zam kapıda! İşte yeni tarife

İstanbul'da ulaşıma zam kapıda! İşte yeni tarife
Türkiye'deki dönercide at eti yiyen Moğol genç: Tekrar istediğimde...

Türkiye'deki dönercide at eti yiyen Moğol genç: Tekrar istediğimde...