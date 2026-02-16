Haberler

Arkadaşının aracında vurularak hayatını kaybetmişti; 3 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Antalya’nın Alanya ilçesinde bir hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki Hasan Çakmak, tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde arkadaşının kullandığı hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Hasan Çakmak'ın (25) tabancayla ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, 12 Şubat günü saat 19.30 sıralarında Yaylalı Mahallesi Cerenler Sokak'ta meydana geldi. Hasan Çakmak, arkadaşı S.B.'nin (33) sürücülüğünü yaptığı 07 APE 537 plakalı hafif ticari araçla seyir halindeyken tabancayla ateş edildi. Aracın yolcu konumundaki Hasan Çakmak vurularak, ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede Hasan Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Çakmak'ın cenazesi Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.

Olayın ardından çalışma başlatan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri H.A.K., S.B. ve F.İ.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinin ardından bugün Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Alanya Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 3 şüpheli tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
