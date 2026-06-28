Alanya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi'nde M.K. ile Z.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.A, pompalı tüfekle ateş ettiği M.K'yi yaralayarak otomobille olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin çalışmasıyla kaçan şüpheli yakalandı.