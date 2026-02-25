Kayalıklardan düşüp yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir terasındaki kayalıklardan düşen İlker Güner, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde seyir terasındaki kayalıklardan düşerek yaralanan İlker Güner (44) ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Dün saat 22.00 sıralarında Dinek Mahallesi'nde bulunan seyir terasındaki kayalıklarda vakit geçiren İlker Güner, düşerek yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler kayalık bölgedeki yaralıya ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı. Sedye yardımıyla taşınmasının ardından yaralı sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı