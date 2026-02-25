Haberler

Kayalıklardan düşüp yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir terasındaki kayalıklardan düşen İlker Güner, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde seyir terasındaki kayalıklardan düşerek yaralanan İlker Güner (44) ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Dün saat 22.00 sıralarında Dinek Mahallesi'nde bulunan seyir terasındaki kayalıklarda vakit geçiren İlker Güner, düşerek yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler kayalık bölgedeki yaralıya ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı. Sedye yardımıyla taşınmasının ardından yaralı sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı

Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni sezonun ilk bombası! Altay Bayındır Süper Lig devinde

Yeni sezonun ilk bombası! Altay, Süper Lig devinde
İşte futbol bu! Dünya devini eleyip çılgınlar gibi eğlendiler

İşte futbol bu! Dünya devini eleyip çılgınlar gibi eğlendiler
Inter, Bodo/Glimt için video hazırladığına resmen bin pişman oldu

Bu paylaşımı yaptıklarına bin pişman oldular
Ronaldo ve sevgilisinden milyonlarca beğeni alan paylaşım

Milyonların tanıdığı isimden olay paylaşım!
Yeni sezonun ilk bombası! Altay Bayındır Süper Lig devinde

Yeni sezonun ilk bombası! Altay, Süper Lig devinde
Osimhen'den taraftarı uyutmayan Juventus sözleri: Neden Olmasın?

Basın toplantısında söyledikleri Galatasaray taraftarını çıldırttı
Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak

Para var huzur var dedirten olay!