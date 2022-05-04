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Alanya'da sahilde kadın cesedi bulundu

AA - Hatice Özdemir Tosun - Güncel
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Alanya'da sahilde kadın cesedi bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde kadın cesedi bulundu.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde kadın cesedi bulundu.

Oba Mahallesi sahilinde denize giren vatandaşlar, kıyıda üzerinde elbiseleri bulunan bir kadının hareketsiz yattığını görünce, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İncelemede, Norveç uyruklu olduğu öğrenilen Tuva Willassen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Willassen'in cenazesi Antalya Adli Tıp Morguna gönderildi.

AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel

112 Acil Çağrı, Antalya, Alanya, Oba, Güncel, Haberler

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