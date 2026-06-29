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Alanya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde husumet nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi'nde aralarındaki husumetten dolayı çıkan kavgada Mehmet Karadaş'ın pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Z.A, İ.Ö. ve Ş.S, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Z.A. ve İ.Ö. tutuklandı, Ş.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Saray Mahallesi'nde dün Z.A. ile Mehmet Karadaş, aralarındaki husumetten dolayı tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.A, Karadaş'ı pompalı tüfekle vurmuştu. Hastaneye kaldırılan Karadaş, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetmiş, şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk
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