Polise hakaret eden şüpheli, gözaltına alındı
Antalya'nın Alanya ilçesinde komşusuyla tartışırken polise hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu G.A.H., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakıldı.
SERBEST BIRAKILDI
Antalya'nın Alanya ilçesinde komşusuyla yaşadığı tartışma sırasında polise hakarette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu G.A.H., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı