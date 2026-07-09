Alanya'da Komşusuyla Tartışan Şüpheli Polise Hakaret Etti, Gözaltına Alındı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde komşusuyla yaşadığı tartışma sırasında polise hakarette bulunduğu öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, dün Güllerpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancı uyruklu olduğu belirtilen G.A.H. (37), komşusuyla yaşadığı tartışma sırasında polise yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandı. O anlar, yoldan geçen bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, G.A.H.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.A.H., Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı