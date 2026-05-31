Alanya'da istinat duvarına çarpan panelvanın sürücüsü öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan panelvan tipi araç, beton istinat duvarına çarptı. Sürücü B.U., sıkıştığı araçtan çıkarıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
B.U. idaresindeki 07 BVF 385 plakalı panelvan tipi araç, Kestel Mahallesi Dim Tüneli çıkışında kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton istinat duvarına çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Mustafa Kurt