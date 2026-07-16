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Alanya'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

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Antalya'nın Alanya ilçesinde D-400 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan 16 yaşındaki Ece Molla'ya otomobil çarptı. Çocuk kaza yerinde yaşamını yitirirken, sürücü gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

H.D. (34) idaresindeki 07 NAD 64 plakalı otomobil, Türkler Mahallesi D-400 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Ece Molla'ya (16) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen çocuğun cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi.

Otomobil sürücüsü H.D. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk
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