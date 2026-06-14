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Antalya'da otomobilin çarptığı turist hayatını kaybetti

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Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Çekya uyruklu turiste otomobil çarptı. Ağır yaralanan turist hastanede hayatını kaybetti, sürücü gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobilin çarptığı yabancı uyruklu turist yaşamını yitirdi.

D.A. idaresindeki 33 BUU 58 plakalı otomobil, İncekum Mahallesi D-400 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Çekya uyruklu Petr Qualizza'ya (74) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Qualizza, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk
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