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Alanya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, Ukraynalı Asia M. (34) hastanede öldü

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Alanya Oba Mahallesi'nde dün saat 05.30'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Ukraynalı Asia M. (34) hastanede hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü Harun G. (25) yaralanırken otomobil sürücüsü Mehmet Ali Ş. tutuklandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Ukraynalı Asia M. (34) hastanede hayatını kaybetti. Kazada 1 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 05.30 sıralarında Oba Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir otelin önünde meydana geldi. Mehmet Ali Ş. (37) idaresindeki otomobil ile Harun G. (25) yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Harun G. ile beraberindeki Ukrayna uyruklu Asia M. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Ukraynalı Asia M., kurtarılamadı. Asia M.'nin cenazesi morga konuldu. Kaza sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mehmet Ali Ş. ise tutuklandı.

Haber- kamera: Erkan UYSAL/ALANYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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