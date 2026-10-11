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Alanya'da oto yıkamadaki kavgada yaralanan Adem Tüysüzoğlu hastanede yaşamını yitirdi

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Alanya'da oto yıkamada çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Adem Tüysüzoğlu hastanede yaşamını yitirdi; ölü sayısı 2'ye çıktı. Yaralı H.T'nin tedavisi sürerken olay yerinde bulunan bir şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir oto yıkamada çıkan silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.

Fığla Mahallesi Bağcı Caddesi üzerindeki iş yerinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Adem Tüysüzoğlu da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Öte yandan, yaralı H.T'nin tedavisinin sürdüğü, olay yerinde bulunan bir şüphelinin polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

İlçede dün akşam bir oto yıkamada iddiaya göre alacak nedeniyle çıkan silahlı kavgada H.T, Adem Tüysüzoğlu ve Ahmet Çatar yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Çatar kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA
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