Alanya'da otel çatısında yangın

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir otelin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Otelde konaklayan misafirler tedbir amaçlı tahliye edilirken, turistler yangını dışarıdan izledi.

Yangın, gece saat 00.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde bulunan bir otelde çıktı. Otelin çatı katından alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alanya Belediyesi'ne ait su tankeri ve destek araçları da söndürme çalışmalarına destek verdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, otelde kalan yerli ve yabancı misafirlerin tamamı tedbir amaçlı tahliye edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, çatı katındaki yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışması sonucu alevler büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında otelden tahliye edilen turistler ve vatandaşlar çalışmaları sokaktan izledi. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangında otelin çatı bölümünde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı