Alanya'da Orman Yangını Çıktı

Alanya'ya bağlı Tepe Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, karadan ve havadan alevlere müdahale ediyor.

Alanya'ya bağlı Tepe Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına 2 uçak ve 2 helikopter ile havadan, 5 arazöz, 3 su tankı ve 2 ilk müdahale aracıyla da karadan müdahale ediliyor.