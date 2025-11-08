Haberler

Alanya'da Mutfa Tüpü Yüklü Kamyonette Yangın

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde, mutfak tüpü yüklü bir kamyonette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında patlamalar meydana gelirken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde mutfak tüpü yüklü kamyonette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cikcilli Mahallesi Seyir Terası mevkisinde park halindeki mutfak tüpü yüklü kamyonette, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında tüplerden kaynaklı birkaç kez patlama meydana geldi.

Bölgedeki otluk alana da sıçrayan yangın, ekiplerce söndürüldü. Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
