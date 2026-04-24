Alanya'da motosikletin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Berkay Başkan (17) yönetimindeki 07 BYN 568 plakalı motosiklet, Kestel Mahallesi Dim Tüneli'nde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada motosikletteki M.K. (16) ağır yaralandı.
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.K'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Mert Cantürk