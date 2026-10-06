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Alanya'da kuşları öldürüp görüntüleri paylaşan Yusufcan Turay tutuklandı

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Alanya'da kuşları öldürüp görüntüleri paylaşan Yusufcan Turay tutuklandı
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Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde kuşları öldürüp görüntülerini sanal medyada paylaşan Yusufcan Turay tutuklandı. Bir kuşun başını ağzıyla koparan, 2 kuşun başını bıçakla kesen Turay, jandarma tarafından gözaltına alınıp Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kuşları öldürdüğü anları cep telefonuyla kaydedip sanal medyada paylaşan Yusufcan Turay, tutuklandı.

Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde Yusufcan Turay'ın, evi ve çevresinde kuşları öldürüp sanal medyada paylaştığı belirlendi. Yusufcan Turay, kuşlardan birinin başını ağzıyla ısırıp kopardı. 2 kuşun ise başlarını bıçakla kesti. O anları da cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sanal medyada paylaşıldı. Görüntüler tepki toplarken, Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Yusufcan Turay'ı gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından Yusufcan Turay, bugün sabah saatlerinde Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Turay çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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