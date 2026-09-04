Haberler

Alanya'da Kaybolan Hasan Kılınç Aranıyor

Alanya'da Kaybolan Hasan Kılınç Aranıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Alanya'da dün akşam evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki Hasan Kılınç için JAK, AFAD, İHH ve AKUT ekipleri ile mahalle sakinleri arama çalışması başlattı. Psikolojik sorunları olduğu ve daha önce de 5 kez kaybolduğu belirtildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki Hasan Kılınç için arama çalışması başlatıldı.

Okurcalar Mahallesi'nde yaşayan Hasan Kılınç'tan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, İHH Arama Kurtarma ve AKUT personelinden oluşan yaklaşık 50 kişilik ekip, Kılınç'ın bulunması için çalışma başlattı.

Okurcalar ve Çakallar mahallelerinde sürdürülen arama çalışmalarına mahalle sakinleri de destek veriyor.

Kılınç'ın psikolojik sorunlarının bulunduğu ve daha önce de 5 kez benzer şekilde kaybolduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon! İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları

Onlarca avukat gözaltında! İşte baskın düzenlenen ünlü hukuk büroları
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna'da telefon fiyatına satılan evler kapış kapış gitti

96 bin TL'ye satılan evler kapış kapış gitti! Köyde boş yer kalmadı
Derede kayalıklar arasına sıkışan bozayıyı mahalleli kurtardı

Bu kez çaresiz kaldı!
MEB’den 81 ile öğretmen önlüğü talimatı! Kriterler belli oldu

MEB’den 81 ile genelge! Öğretmenler için kriterler belli oldu
PAZAR GÜNÜ OVP AÇIKLANIYOR: RAKAMLAR DEĞİL, GÜVEN SINANACAK

PAZAR GÜNÜ OVP AÇIKLANIYOR: RAKAMLAR DEĞİL, GÜVEN SINANACAK
Melisa Döngel’den iddialı klip! Cesur hareketleriyle dikkat çekti

Melisa Döngel’den iddialı klip! Cesur hareketleriyle dikkat çekti
Boşanma davalarında yeni emsal karar! Eşine bunu yapan tam kusurlu

Eşine bunu yapan şimdi yandı
Fenerbahçe'den transferin son gününde Adil Demirbağ bombası

Fenerbahçe'den transferin son gününde yerli yıldız bombası