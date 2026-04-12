Alanya'da Kamyon Şoförü Şarampole Devrildi, Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Alanya ilçesinde, yoldan çıkarak şarampole devrilen kamyonun şoförü Erol Yılmaz (48) hayatını kaybetti. Kaza, Yenice Mahallesi yolu üzerinde gerçekleşti.
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yoldan çıkarak şarampole devrilen kamyonun şoförü Erol Yılmaz (48) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 09.45 sıralarında Yenice Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Erol Yılmaz yönetimindeki 07 BAY 124 plakalı kamyon, yoldan çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Erol Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz'ın cenazesi Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı