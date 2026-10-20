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Alanya'da kaçırılan kişiye 15 milyon avroluk senet iddiasında 6 şüpheli tutuklandı

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Alanya'da kaçırılan kişiye 15 milyon avroluk senet iddiasında 6 şüpheli tutuklandı
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Alanya'da dağlık alana kaçırılan H.G.'ye zorla 15 milyon avroluk senet imzalatıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. N.H. emniyette serbest bırakıldı, Ş.B.A. adli kontrolle serbest bırakıldı; çete lideri M.O. tutuklananlar arasında.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde dağlık alana kaçırılan H.G.'ye zorla 15 milyon avroluk senet imzalatıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Alanya'da yaşayan H.G., iddiaya göre dağlık alana kaçırılarak zorla 15 milyon avro tutarında senet imzalattırılıp 2 gün sonra serbest bırakıldı. H.G.'nin ailesinin şikayeti üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelilerin adreslerini belirleyen polis, eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, çete elebaşı olduğu belirlen kadın şüpheli M.O. ile birlikte S.G., V.T.T., Z.G., T.C.A., M.E., Ş.B.A. ve N.H. ikametlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 2 silah ve başka mağdurlara ait olduğu değerlendirilen çok sayıda imzalanmış senet ile çek ele geçirildi.

ÇETE LİDERİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden N.H., emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan çete lideri M.O.'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli, dün sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. İfadelerinin ardından şüphelilerden 6'sı tutuklandı, Ş.B.A., adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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