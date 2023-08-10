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Alanya'da Kaçakçılık Operasyonu: Sahte ve Kaçak İçki Ele Geçirildi, 2 Tutuklama

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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, sahte ve kaçak içki ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı Mahallesi'nde bir otele kaçak ve sahte içki satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Operasyonda araçta bidonlar içerisinde 150 litre şarap, 80 litre votka, 11 şişe şarap, 44 adet boş şişe ele geçirildi. Otel yöneticisi N.A. ile araçtaki M.C. gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, sahte ve kaçak içki ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Konaklı Mahallesi'nde bir otele kaçak ve sahte içki satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan fiziki takibin ardından araca ve otele operasyon düzenlendi.

Operasyonda araçta bidonlar içerisinde 150 litre şarap, 80 litre votka, 11 şişe şarap, 44 adet boş şişe ele geçirildi. Otel yöneticisi N.A. ile araçtaki M.C. gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel

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