Alanya'da Kaçak İçki Operasyonu: 585 Litre Şarap ve 46 Litre Viski Ele Geçirildi
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 585 litre kaçak şarap, 46 litre kaçak viski ve 25 litre etil alkol ele geçirildi. Jandarma ekipleri, sahte içki satışı yaptığı belirlenen bir kişinin adresine operasyon düzenledi.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede kaçak ve sahte içki satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Yapılan incelemenin ardından jandarma ekiplerince A.İ.D. adlı kişinin adresine operasyon düzenlendi.
Operasyonda 585 litre kaçak şarap, 46 litre kaçak viski, 25 litre etil alkol ve bir adet damıtma ünitesi ele geçirildi.
Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel