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Antalya'da itfaiye aracına yol vermeyen sürücü cep telefonu kamerasına yansıdı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde, siren çalarak kazaya giden itfaiye aracına yol vermeyen bir sürücü, itfaiye personeli tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir sürücünün, siren çalarak kazaya müdahaleye giden itfaiye aracına yol vermediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Değirmendere Mahallesi'ndeki bir kazaya müdahale etmek üzere sirenlerini çalarak Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı'nda ilerledi.

Bu sırada, plakası 34 ZP 6976 olan otomobilin sürücüsü, itfaiye ekiplerinin sirenle yaptığı uyarılara rağmen sol şeritte ilerlemeyi sürdürdü.

İtfaiye aracının bir süre ilerlemekte güçlük yaşadığı anlar, araçta bulunan itfaiyeciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk
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