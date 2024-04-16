Alanya'da horoz dövüşü operasyonu: 53 kişiden biri tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde horoz dövüşü yaptırılan adrese düzenlenen operasyonda yakalanan 53 kişiden biri, kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası nedeniyle tutuklandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hacımehmetli Mahallesi'nde metruk bir binada horoz dövüşü yaptırılarak, bahis oynatıldığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda binada horoz dövüştürüldüğü ve bahis oynatıldığı tespit edildi.

Ekipler, adreste bulunan 49 kişi hakkında 5326 sayılı Kabahatlar Kanunu kapsamında adli, 3 kişi hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında idari, bir kişi hakkında da Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlamak suçundan işlem yaptı.

Adreste yakalanan Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişi ise adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Dövüş yaptırılan alanda bulunan 29 horoz da koruma altına alındı.