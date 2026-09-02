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Kedi havalandırma boşluğundan kurtarıldı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen Kedi, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Cikcilli Mahallesi'nde bir apartmanın havalandırma boşluğundan kedi sesleri gelmesi üzerine durum Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bildirildi.

İhbar üzerine adrese yönlendirilen ekipler, sıhhi tesisat borusunun arkasına sığınan kediyi aparat yardımıyla kurtararak kafese koydu.

Veteriner İşleri Müdürlüğünde sağlık kontrolünden geçirilen kedi, daha sonra doğal ortamına salıverildi.

Kaynak: AA
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